Слуцкий: "нормандский формат" создан для обсуждения Донбасса, а не "Северного потока - 2"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Предложение президента Украины Владимира Зеленского обсудить тему "Северного потока - 2" на встрече лидеров "нормандской четверки" вызывает недоумение, при этом очевидно, что Киев эксплуатирует конфликт в Донбассе. Такое мнение во вторник в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Первая реакция, которую может вызвать такое предложение, - недоумение. Совершенно непонятно, как Зеленский планирует использовать формат, созданный для урегулирования внутриукраинского конфликта, для обсуждения сугубо экономического проекта, реализуемого Россией с рядом европейских стран, в число которых Украина не входит", - указал парламентарий.

По его мнению, "руководство Украины, как это было и при президенте Петре Порошенко, продолжает эксплуатировать ситуацию на юго-востоке страны, выпрашивая для себя кредиты, преференции и гарантии". Слуцкий считает, что "Киев не предпринимает никаких шагов для урегулирования конфликта", так как это "последний аргумент, позволяющий оправдать любые свои неудачи". "Новые "слуги народа" продолжают рассчитывать на "печеньки" от проекта "анти-Россия", им, по сути, плевать на то, как живут в ДНР и ЛНР", - добавил депутат.

"Однако в Европе все больше устают от этого. На встрече с Зеленским [канцлер ФРГ Ангела] Меркель напомнила, что "Северный поток - 2" - не замена транзиту газа через Украину. При этом она вновь указала на необходимость применения "формулы Штайнмайера", которая предусматривает проведение выборов в Донбассе", - указал глава думского комитета. Предложение Зеленского привлечь США к "нормандскому формату" Слуцкий назвал подтверждением "зависимости [Украины] от сюзерена и внешнего характера управления страной".

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что вопрос функционирования газопровода "Северный поток - 2" следует обсудить на будущей встрече лидеров "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия и Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе. Он также сказал, что хочет привлечь США к процессу мирного урегулирования в Донбассе.