Путин намерен обсудить с Лукашенко дальнейшее взаимодействие двух стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил белорусскому коллеге Александру Лукашенко обсудить направления дальнейшего развития взаимодействия.

"Мы можем подвести с вами сегодня в ходе встречи некоторые итоги того, что было наработано правительствами", - сказал глава российского государства на встрече с Лукашенко во вторник. Путин добавил, что получал соответствующие доклады от кабинета министров.

По мнению президента РФ, на встрече также следует "посмотреть, по каким направлениям должны двигаться дальше".

Лукашенко поблагодарил Путина за приглашение посетить Россию, но признался, что не смог отдохнуть от жаркой погоды и в Санкт-Петербурге. "30 градусов", - заметил Путин.