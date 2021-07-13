Главу Аксайского района Ростовской области выберут 13 августа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июля. /ТАСС/. Новый руководитель администрации Аксайского района Ростовской области будет выбран в результате конкурса, который продлится до 13 августа, сообщили во вторник ТАСС в районной администрации.

Прежний глава администрации района Виталий Борзенко, находящйся под следствием, покинул свой пост в июле этого года.

"Конкурс проводится до 13 августа, будет определен победитель, с победителем будет заключен контракт", - сообщили в администрации.

На сегодняшний день исполняющим обязанности главы Аксайского района остается Константин Доморовский, заместитель руководителя администрации.

В апреле 2021 года суд арестовал главу Аксайского района Виталия Борзенко на два месяца, с ним также были арестованы шесть коммерсантов. Как сообщал источник, чиновник подозревается в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Борзенко возглавлял Аксайский район с 1994 года.