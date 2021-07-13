Россия призывает власти Колумбии не применять силу непропорционально

ООН, 13 июля. /ТАСС/. Россия призывает колумбийские власти воздерживаться от непропорционального применения силы к протестующим на фоне последней волны протестов. Об этом заявил во вторник первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Обеспокоены тем, что жертвами противостояния протестующих и полиции стали 54 гражданских лица и двое блюстителей порядка, - сказал он. - Призываем власти Колумбии и силовые структуры действовать более профессионально и не допускать непропорционального применения силы".

Полянский добавил, что последняя волна протестов стала показательной с точки зрения развития обстановки в стране. "К сожалению, в текущем докладе (спецпредставителя генерального секретаря ООН по Колумбии - прим. ТАСС) вновь фиксируем обострение обстановки в стране, обусловленное деградацией ситуации в области безопасности и недостаточным прогрессом в реализации ключевых обязательств по итоговому соглашению о мире", - отметил российский дипломат.

С 28 апреля в стране проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились. Пострадали уже более 2,3 тыс. человек, погибли не менее 50.