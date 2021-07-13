Путин напомнил о споре Сталина и Ленина по поводу национального устройства СССР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Советские лидеры Владимир Ленин и Иосиф Сталин по-разному смотрели на принципы национально-территориального устройства Советского Союза. Об этом напомнил во вторник президент РФ Владимир Путин, комментируя свою опубликованную ранее статью "Об историческом единстве русских и украинцев".

"У Сталина <...> были серьезные противоречия с Лениным. Сталин настаивал на автономизации, принципе автономизации при строительстве Советского Союза и считал, что все остальные республики советские, которые образовались на пространстве бывшей империи, они должны входить - именно входить - в состав РСФСР. У Ленина была другая точка зрения, он говорил о равенстве всех республик, которые не входят в состав Российской Федерации (РСФСР), а создают вместе с ней на равных условиях новые государства", - сказал Путин.

Он отметил, что Сталин называл такую точку зрения национальным либерализмом и открыто спорил с Лениным. При этом, по словам главы государства, позиция Ленина заключалась в том, что Сталин в принципе прав, но "рановато об этом говорить".

"И [Ленин] пошел, как говорил тот же Сталин, на уступки националам. А сам Сталин говорил о том, что российский федерализм - это переходный этап к социалистическому централизму", - заключил Путин.

Он резюмировал, что в действительности большевики поступили именно таким образом, поскольку, хотя формально СССР "был федеративным государством, если даже не конфедеративным - с учетом права выхода", - по сути он оставался "в высшей степени унитарным централизованным государством".

Статья Путина была опубликована на сайте Кремля 12 июля на русском и украинском языках. В ней президент заявил, что Запад пытается превратить Украину в своеобразный антипод России ради собственной выгоды, но Москва никогда с этим не смирится. Подлинная независимость Украины, убежден Путин, возможна только в партнерстве с РФ, которая, несмотря на "стену" между двумя соседними странами, готова к диалогу по любым, даже самым сложным вопросам.