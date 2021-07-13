Путин считает, что решения сегодняшнего Киева показывают выбор властей, а не народа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Позиции, которые озвучивает Киев, показывают выбор нынешних украинских властей, а не народа этой страны, и этот выбор может быть не окончательным, считает президент РФ Владимир Путин.

"То, что говорят сегодняшние власти [Украины], - они говорят не о народе. Они говорят о том выборе, который они сами для себя сделали", - заметил глава российского государства во вторник. Но это совсем не значит, что этот выбор сделан окончательно, добавил Путин.

Комментируя высказывания украинского президента Владимира Зеленского, заявившего ранее, что его страна идет своим путем, Путин заметил, что главное не в том, будет ли этот путь Украины пересекаться с путем России.

"Здесь речь не о пересечении наших путей, а о взаимосвязи и переплетении судеб миллионов людей, которые проживают на территории сегодняшней Украины и сегодняшней России", - пояснил он. "Это исторические переплетения, духовные переплетения наших народов, которые складывались веками", - подчеркнул российский президент.