Валуев подал документы в избирком Брянской области для участия в выборах депутатов Госдумы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу и действующий депутат Госдумы от Брянской области Николай Валуев подал в региональную избирательную комиссию документы на участие в парламентских выборах от партии "Единая Россия". Об этом сообщила пресс-служба регионального избиркома в среду.

"Кандидат в депутаты Государственной думы Валуев Николай Сергеевич, выдвинутый политической партией "Всероссийская политическая партия "Единая Россия", представил документы в избирательную комиссию", - говорится в сообщении на сайте облизбиркома.

Валуев планирует участвовать в выборах по Брянскому одномандатному избирательному округу № 77, отметили в пресс-службе.

Николай Валуев родился 21 августа 1973 года, получил образование в Национальном государственном Университете физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта и Московском государственном университете технологий и управления имени К. Г. Разумовского. Вступил в полномочия депутата Госдумы от Брянской области 18 сентября 2016 года, занимает должность первого заместителя председателя комитета по экологии и охране окружающей среды.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначили на единый день голосования, они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября 2021 года.