Лавров встретился с главой МИД Пакистана

ДУШАНБЕ, 14 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши на полях заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Это прекрасная возможность сверить часы. Я бы хотел вновь выразить благодарность за гостеприимство, оказанное моей делегации, когда я посещал с визитом Исламабад в этом году. Тогда нам удалось провести очень хороший анализ наших двусторонних отношений и на международных площадках. Сегодняшний день - это один из примеров нашего сотрудничества в международных организациях. Но я хотел бы обсудить то, как развиваются вопросы, которые мы ранее обсуждали в Исламабаде", - сказал российский министр, открывая встречу.

Глава МИД РФ посетил с рабочим визитом Исламабад 6-7 апреля. По итогам переговоров российская сторона подтвердила готовность укреплять антитеррористический потенциал Пакистана, в том числе путем поставок военной техники. Министры также договорились содействовать формированию инклюзивных структур власти в Афганистане. Кроме того, обсуждались перспективы сотрудничества в области вакцин с Пакистаном, где применение российского препарата от коронавируса "Спутник V" было одобрено властями.

Ситуация в Афганистане

Лавров и Куреши также обсудили развитие ситуации в Афганистане.

"В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы региональной и международной повестки дня с акцентом на ситуацию в Афганистане. С обеих сторон подчеркнута необходимость дальнейшего наращивания многопланового двустороннего взаимодействия, в том числе в контртеррористической и торгово-экономической областях", - говорится в сообщении МИД РФ.

После заявления американского президента Джо Байдена о завершении операции ВС США в Афганистане и планах вывести войска ситуация в стране резко обострилась. Как сообщили 13 июля в Пентагоне, вывод американских войск из Афганистана осуществлен более чем на 95%. Параллельно с этим движение "Талибан" (запрещено в РФ), по заявлению их представителей, сумело установить контроль над порядка 85% территории республики, включая районы вдоль границы с пятью странами - Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.