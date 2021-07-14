Путин направил Макрону поздравительную телеграмму по случаю Дня взятия Бастилии

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме французскому коллеге Эмманюэлю Макрону отметил богатую историю в отношениях двух стран и выразил уверенность, что развитие конструктивного диалога между РФ и Францией способствовало бы укреплению стабильности на континенте.

"Отношения между нашими странами имеют богатую историю и большие перспективы, традиционно играют важную роль в решении актуальных вопросов международной и региональной повестки дня", - подчеркнул Путин в поздравлении Макрону с национальным праздником Франции, слова российского лидера приводит в среду пресс-служба Кремля.

Путин также выразил уверенность, что "развитие конструктивного двустороннего диалога, партнерского взаимодействия в противостоянии угрозам и вызовам современности в полной мере отвечало бы интересам народов России и Франции, способствовало бы укреплению стабильности и взаимопонимания на европейском континенте".