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Путин направил Макрону поздравительную телеграмму по случаю Дня взятия Бастилии

Президент России выразил уверенность, что развитие конструктивного диалога между РФ и Францией способствовало бы укреплению стабильности на континенте

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме французскому коллеге Эмманюэлю Макрону отметил богатую историю в отношениях двух стран и выразил уверенность, что развитие конструктивного диалога между РФ и Францией способствовало бы укреплению стабильности на континенте.

"Отношения между нашими странами имеют богатую историю и большие перспективы, традиционно играют важную роль в решении актуальных вопросов международной и региональной повестки дня", - подчеркнул Путин в поздравлении Макрону с национальным праздником Франции, слова российского лидера приводит в среду пресс-служба Кремля.

Путин также выразил уверенность, что "развитие конструктивного двустороннего диалога, партнерского взаимодействия в противостоянии угрозам и вызовам современности в полной мере отвечало бы интересам народов России и Франции, способствовало бы укреплению стабильности и взаимопонимания на европейском континенте".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияМакрон, Эмманюэль
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