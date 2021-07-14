Делегация РФ: Россия хотела констатировать недопустимость любой войны с США

ДУШАНБЕ, 14 июля. /ТАСС/. Россия в заявлении по итогам российско-американского саммита в Женеве стремилась записать констатацию недопустимости не только ядерной войны между двумя странами, но и любой войны. С такой позицией, как сообщили источники агентства в делегации РФ, российская сторона выступила в среду на заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе.

Как рассказали собеседники, на заседании было заявлено, что договоренности президентов РФ и США 16 июня о недопустимости развязывания ядерной войны и запуске комплексного диалога по стратегической стабильности и будущему контролю над вооружениями являются достаточно позитивным шагом. Согласно источникам, российская делегация сообщила, что РФ хотела "в этом заявлении записать констатацию недопустимости не только ядерной войны" с США, "но и любой войны, учитывая риски ее перерастания в ядерный конфликт между Россией и Соединенными Штатами", но стороны "пока остановились на том, что недопустима именно ядерная война".

Как подчеркнул источник, делегация РФ выразила надежду, что "Соединенные Штаты не держат планов развязывания конфликта с РФ с помощью обычных вооружений".

Российская сторона на заседании также обратила внимание на продолжавшееся многие годы разрушение Вашингтоном системы контроля над вооружениями, в том числе напомнила о выходе США в одностороннем порядке из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу. Вместе с тем было отмечено, что "благодаря ответственной позиции администрации [президента США] Джо Байдена удалось сохранить Договор о стратегических наступательных вооружениях", который был продлен на 5 лет.

16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это была их первая очная встреча в качестве глав государств, а также первый с 2018 года российско-американский саммит. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.

Индо-тихоокеанская стратегия

Продвигаемая Вашингтоном стратегия Индо-Тихоокеанского региона открыто провозглашает задачи сдерживать Китай, изолировать Россию и в реальности направлена на размывание роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Как рассказали собеседники, было заявлено, что формирование полицентричного мироустройства при ключевой роли ООН и на прочной основе международного права сталкивается сегодня с усиливающимся стремлением США и их союзников "с позиции силы попытаться сохранить свое доминирующее влияние". В частности, такую линию делегаты из РФ прослеживают в так называемых коалициях единомышленников "с искусственным составом участников", в идее проведения "саммита за демократию", которому явно противопоставляется Организация Объединенных Наций" и в общем продвижении Вашингтоном стратегии так называемого свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона "в американской интерпретации".

Российская сторона убеждена, что эта стратегия открыто провозглашает задачи сдерживания Китая, изолирует Россию и в действительности направлена на размывание роли АСЕАН, а также "десятилетиями создававшихся вокруг этой ассоциации инклюзивных, основанных на консенсусе структур на Азиатско-Тихоокеанском пространстве".

В делегации пояснили, что "на вооружение взята концепция так называемого "миропорядка, основанного на правилах", подразумевающая навязывание суверенным государствам собственных ценностей, ориентиров, "расширение инструментария давления на страны, проводящие независимый внешнеполитической курс, и, в конечном счете, легитимизацию неоколониальной политики Запада".

В то же время российская сторона отмечает, что за прошедший период ШОС "уверенно закрепилась в новой системе международных координат" и воспринимается сегодня как "надежный и предсказуемый партнер". По словам источников в делегации, объединение вовлечено сегодня в "сложные, во многом разновекторные процессы глубинной трансформации современного мира" и активно продвигает "философию взаимопонимания и созидания".