В делегации РФ заявили, что двусторонние разногласия не должны блокировать развитие ШОС

ДУШАНБЕ, 14 июля. /ТАСС/. Двусторонние разногласия членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не должны блокировать совместное развитие этой структуры. С такой позицией, как сообщили источники в делегации РФ, российская сторона выступила в среду на заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе.

Как рассказали собеседники по итогам заседания, российская сторона отметила необходимость исходить как из интересов каждого отдельного государства, так и ШОС в целом, а также избегать ситуаций, при которых двусторонние недопонимания блокируют совместное движение вперед. В частности, важно найти консенсусные решения, которые позволят в полной мере использовать конкурентные преимущества ШОС "в выстраивании транспортной, логистической и инфраструктурной взаимосвязанности в Евразии".

Российская сторона поддержала предпринимаемые в ШОС шаги "по стыковке региональных интеграционных проектов и национальных стратегий развития с перспективой выхода на более широкий контур взаимодействия на континенте". Результаты этой деятельности будут способствовать формированию Большого Евразийского партнерства как общей площадки для широкого, открытого, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества, которая открыта для взаимодействия со всеми организациями и странами Евразийского континента.

Другие задачи

Российская делегация также подчеркнула, что важнейшей общей задачей в условиях пандемии стала защита жизни и здоровья населения. В связи с этим важно обеспечить реализацию Комплексного плана совместных мер по противодействию угрозам эпидемий на пространстве региона. Делегация РФ выразила надежду, что индийские коллеги смогут найти возможности в рамках национального законодательства для присоединения к этому документу или к отдельным мероприятиям. Также важным проектом в этой области является План совместных мер государств - членов ШОС по преодолению негативных социально-экономических последствий пандемии на 2021-2023 год.

"На углубление связей в области образования, науки, культуры, спорта и туризма также нацелен ряд соглашений, которые находятся в стадии активной экспертной проработки", - указала российская делегация. Значимый вклад в развитие этой области должны внести предстоящие мероприятия с участием руководителей соответствующих министерств и ведомств.

Кроме того, российская сторона заявила о необходимости прикладывать большие усилия для развития торгово-экономического сотрудничества в рамках ШОС. Для этого приняты целевые программы и другие документы, а также "имеются хорошие наработки в сферах промышленности, продовольственной безопасности, транспорта, цифровизации, энергетики, высоких технологий, развития удаленных территорий, перехода на взаимные расчеты в национальных валютах". В связи с этим делегация РФ призвала другие страны - участницы ШОС активнее переходить к практическим шагам по реализации проектов в данной сфере.