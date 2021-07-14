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Песков назвал необходимым диалог между Россией и США по вопросам климата

Пресс-секретарь главы государства обратил внимание на то, что ранее президент Владимир Путин переговорил по телефону со спецпредставителем американского лидера по вопросам климата Джоном Керри

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Климатическая повестка является той сферой, где диалог между Москвой и Вашингтоном не просто возможен, но и необходим. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Климатическая тематика - в целом область, где возможен и необходим диалог между Россией и Америкой", - сказал он.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что ранее в среду президент РФ Владимир Путин переговорил по телефону со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, который находится в Москве с рабочим визитом. Они обсудили тему декарбонизации и климатическую повестку в целом.

По словам Пескова, Керри также проинформировал российского лидера о том, "что было на повестке дня его контактов в Москве". "Обменялись мнениями по очерченному кругу вопросов", - подытожил он.

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