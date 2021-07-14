Глава реготделения СР подала заявление о снятии с выборов губернатора Пензенской области

ПЕНЗА, 14 июля. /ТАСС/. Руководитель пензенского регионального отделения партии "Справедливая Россия - За правду", доцент Пензенского государственного университета Анна Очкина, ранее выдвинутая кандидатом в губернаторы региона, подала в облизбирком заявление о снятии с выборов. Об этом сообщил в среду ТАСС зампредседателя областной избирательной комиссии Алексей Климухин.

"Заявление [Очкина] подала сегодня. Причину не указала. Закон не обязывает ее это делать", - отметил собеседник агентства.

По словам Очкиной, ее решение связано с тем, что один из институтов, с которым она ранее сотрудничала, был признан иностранным агентом, и сейчас у нее статус "лица, аффилированного с иноагентом". "Тень "иностранного агента" может лечь на партию, чего я тоже не хочу допускать. Но главное, у меня нет никакой уверенности, что даже если я выиграю выборы, мне позволят работать губернатором с таким статусом. А я не хочу подставлять своих избирателей", - говорится в обращении Очкиной, размещенном на сайте регионального отделения партии.

Очкина отметила, что кандидатом в губернаторы будет выдвинут ее однопартиец Алексей Шпагин.

На выборы губернатора Пензенской области выдвинуты кандидатуры врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко ("Единая Россия"), депутата гордумы Пензы Петра Чугая (Партия пенсионеров), депутата Заксобрания Пензенской области Александра Васильева (ЛДПР), замглавы Пензы Олега Шаляпина (КПРФ).

В сентябре 2020 года Очкина участвовала в выборах главы региона, по итогам которых заняла четвертое место из пяти, набрав 4,44% голосов избирателей.

О выборах главы региона

Досрочные выборы губернатора Пензенской области пройдут 19 сентября. Бывший глава региона Иван Белозерцев, победивший на выборах в 2020 году, был задержан 21 марта по делу о получении взятки в размере более 31 млн рублей и заключен под стражу. Белозерцев был отстранен от должности губернатора в связи с утратой доверия главы государства. 26 марта президент России Владимир Путин назначил врио главы региона Олега Мельниченко, который с 2017 года занимал пост сенатора от Пензенской области.