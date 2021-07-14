Советника президента РФ Васильева выдвинули на выборы в Госдуму от Тверской области

ТАСС, 14 июля. Советник президента РФ Владимир Васильев, ранее победивший в предварительном голосовании "Единой России", подал в избирком документы на участие в выборах депутатов Госдумы по одномандатному избирательному округу в Тверской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба избирательной комиссии региона.

"14 июля 2021 года документы о выдвижении кандидатом в депутаты Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Тверская область - Заволжский одномандатный избирательный округ №180 в избирательную комиссию Тверской области представил Васильев Владимир Абдуалиевич (выдвинут политической партией Всероссийская политическая партия "Единая Россия")", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Васильев, который является советником президента РФ и врио заместителя секретаря генерального совета "Единой России", победил на праймериз в Заволжском одномандатном избирательном округе Тверской области, набрав 46 945 голосов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования, они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября 2021 года.