Неверов подал документы на участие в выборах Госдумы от Смоленской области

ТАСС, 14 июля. Лидер фракции "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов подал документы в избирательную комиссию Смоленской области на участие в парламентских выборах по одномандатному избирательному округу. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального избиркома.

"Неверовым Сергеем Ивановичем <...> были представлены документы для выдвижения по одномандатному избирательному округу № 175", - говорится в сообщении на сайте облизбрикома.

В пресс-службе отметили, что Неверов выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы от "Единой России" по одномандатному избирательному округу "Смоленская область - Смоленский одномандатный избирательный округ № 175". Ранее он победил на предварительном партийном голосовании, заняв первое место в списке кандидатов в регионе, набрав 57 305 голосов избирателей. Кроме того, глава думской фракции единороссов победил и в праймериз по Смоленскому одномандатному округу, получив 38 121 голос.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначили на единый день голосования, они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября 2021 года.