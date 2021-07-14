В Совбезе заявили, что Россия всегда была "лакомым куском" для захватчиков

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россия во все времена представляла собой лакомый кусок для захватчиков, поэтому приходится всегда быть начеку. Об этом заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

"Россия с ее просторами и ресурсами всегда представляла собой "лакомый кусок" для иноземных захватчиков", - констатировал он.

Попов выразил сожаление, что "печальный опыт их походов не учит современных западных политиков и военных, мечтающих решать свои проблемы" за счет России. "Это значит, что мы всегда должны держать порох сухим. На решение этой задачи и направлен стратегический национальный приоритет "Оборона страны", - сказал замсекретаря СБ РФ.

Попов подчеркнул, что перевооружение армии, успехи в области создания новых вооружений и военной техники, общественно-политическая стабильность создают уникальную возможность сосредоточиться в ближайшие годы на решении задач по развитию человеческого потенциала, комплексному развитию экономики на новой технологической основе, совершенствованию государственного управления. Поэтому, по его словам, в новой стратегии национальной безопасности во главу угла поставлен стратегический приоритет по сбережению народа России и развитию человеческого потенциала.

"Для создания условий мирного социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечения ее военной безопасности реализуется стратегический национальный приоритет "Оборона страны". Кроме того, в рамках реализации молодежной политики государства в целях воспитания патриотов, которые любят свою страну, уважают ее прошлое и связывают с Россией свое будущее, особо отмечено военно-патриотическое воспитание и подготовка к военной службе граждан", - уточнил он.