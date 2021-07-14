Алексей Гордеев подал документы на участие в выборах Госдумы от Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 14 июля. /ТАСС/. Бывший губернатор Воронежской области, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев подал документы на выдвижение его кандидатом в депутаты Госдумы по Павловскому одномандатному округу Воронежской области. Об этом он сообщил в среду своем официальном аккаунте в Instagram.

"Сегодня подал документы в окружную избирательную комиссию на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Государственной думы по Павловскому одномандатному округу №90 Воронежской области", - сообщил он.