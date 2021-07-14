Алексей Гордеев подал документы на участие в выборах Госдумы от Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 14 июля. /ТАСС/. Бывший губернатор Воронежской области, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев подал документы на выдвижение его кандидатом в депутаты Госдумы по Павловскому одномандатному округу Воронежской области. Об этом он сообщил в среду своем официальном аккаунте в Instagram.
"Сегодня подал документы в окружную избирательную комиссию на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Государственной думы по Павловскому одномандатному округу №90 Воронежской области", - сообщил он.
Гордеев возглавит партийный список "Единой России" от региона на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму, 1 июля он победил в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму в Павловском одномандатном округе Воронежской области.
Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.