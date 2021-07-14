Экс-хоккеист Коваленко подал документы на выборы в Госдуму от Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы, бывший хоккеист Андрей Коваленко в среду подал в избирательную комиссию Ярославской области документы для выдвижения на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Об этом сообщила пресс-служба облизбиркома.

"14 июля 2021 года Коваленко Андрей Николаевич представил в избирательную комиссию Ярославской области документы для выдвижения на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва", - говорится в сообщении.

Коваленко выдвинут "Единой Россией" по Ярославскому одномандатному избирательному округу №194. Ему не требуется собирать подписи.

Андрей Коваленко выступал за ярославский "Локомотив" с 2001 по 2005 год, с его участием клуб дважды становился чемпионом России (в 2002 и 2003 годах). Коваленко - олимпийский чемпион 1992 года, он играл в Национальной хоккейной лиге, где за стиль игры получил прозвище "Русский танк". Коваленко с 2008 года руководит профсоюзом игроков КХЛ. В сентябре 2018 года был избран депутатом Ярославской областной думы, в 2020 году Коваленко одержал победу на довыборах в Госдуму.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.