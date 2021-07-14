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Встреча Путина и Лукашенко

Мезенцев заявил, что встречу Путина и Лукашенко не следует трактовать как ответ на санкции

В ходе переговоров двух президентов состоялось подтверждение союзнических отношений, подчеркнул госсекретарь Союзного государства

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, прошедшие во вторник в Санкт-Петербурге, не должны восприниматься как ответ на санкционное западное давление на Белоруссию. Об этом в среду заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".

"Никто сегодня не позволяет трактовать углубление и устремление Белоруссии к укреплению отношений с Россией только как ответ на нарастающее санкционное давление. Этим мы обижаем наших ближайших союзников", - сказал Мезенцев.

По его словам, в ходе встречи двух президентов состоялось "подтверждение масштабных союзнических отношений".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий ФедоровичВстреча Путина и Лукашенко
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