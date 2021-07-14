Кабмин РФ обсудит ратификацию продленного соглашения с КНР об уведомлениях о пусках ракет

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Правительство России на заседании в четверг обсудит законопроект о ратификации протокола, продлевающего российско-китайское соглашение об уведомлениях о пусках баллистических и космических ракет. Об этом говорится в материалах кабмина.

Протокол о продлении этого соглашения 2009 года был подписан 15 декабря 2020 года в Москве и Пекине. Он предусматривает распространение правового режима, установленного соглашением, на период до 16 декабря 2030 года.

В случае одобрения правительством документ будет внесен на ратификацию в Госдуму.