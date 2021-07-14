В МИД РФ заявили, что Запад пытается очернить работу российских инструкторов в ЦАР

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Западные страны активизировали усилия по очернению российской помощи странам Африки, в первую очередь ЦАР. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

"Обращает на себя внимание и возросшая активность западных медиа и госструктур по очернению российской помощи африканским странам, в первую очередь ЦАР. Цель этих усилий, среди прочего - обосновать попытки вмешательства США и их союзников во внутренние дела для смены неугодных им "режимов", - указали в министерстве.

Как отметили в дипведомстве, западным СМИ не дает покоя тот факт, что нормализация обстановки в ЦАР происходит во многом благодаря российским инструкторам, приглашенным для оказания помощи в повышении боеспособности национальных вооруженных сил и органов правопорядка. В МИД РФ напомнили, что группа российских инструкторов была командирована в ЦАР в ответ на просьбу центральноафриканского руководства и с ведома санкционного комитета СБ ООН 2127 по ЦАР, при этом никто из них участия в боевых действиях не принимает.

В Москве обратили внимание, что телекомпания CNN распространила 15 июня информацию о якобы совершенных российскими специалистами преступлениях против мирного населения ЦАР. "Вновь в ход пошли сенсационные "факты" о российских "наемниках из ЧВК "Вагнер", совершивших "грабежи, убийства детей" и прочие мыслимые и немыслимые деяния в отношении жителей страны, - рассказали в министерстве. - Для усиления драматического эффекта размещены фотографии с изрешеченными от пуль стенами некой мечети, с завернутым в саван трупом мирного жителя, приведены свидетельства очевидцев расстрела с вертолетов мирных граждан, использования противопехотных мин, расправы над лицами, сотрудничающими с антиправительственными силами".

В МИД РФ подчеркнули, что доказательств причастности россиян к преступлениям представлено не было. "Этот демарш - очередная попытка определенных кругов в Вашингтоне расширить системный вызов нашей стране, формируя все новые и новые региональные фронты противостояния России, теперь уже на африканском континенте", - констатировали на Смоленской площади.