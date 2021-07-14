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Единый день голосования

Экс-мэр Грозного подал документы для участия в выборах депутатов Госдумы

Ису Хаджимурадова выдвинула на выборы по Чеченскому одномандатному избирательному округу №36 партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"

ГРОЗНЫЙ, 14 июля. /ТАСС/. Бывший мэр Грозного Иса Хаджимурадов подал документы для выдвижения в качестве кандидата в депутаты Госдумы по Чеченскому одномандатному избирательному округу №36. Об этом сообщили в среду в избирательной комиссии республики.

"Избирательная комиссия Чеченской Республики приняла документы от первого кандидата по одномандатному избирательному округу, выдвинутого политической партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Им стал Хаджимурадов Иса Нажадиевич, заместитель руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики", - говорится в сообщении на странице комиссии в Instagram.

Ранее Хаджимурадов подал документы на выдвижение кандидатом от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" на выборы главы Чечни, которые пройдут в единый день голосования 19 сентября.

Иса Хаджимурадов с марта 2020 года занимал должность мэра Грозного. В марте текущего года глава Чечни Рамзан Кадыров назначил его заместителем руководителя администрации главы и правительства региона. До прихода в мэрию Хаджимурадов возглавлял департамент внешних связей министерства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Также Хаджимурадов был депутатом парламента и имеет опыт работы на разных должностях в администрации главы и правительства республики.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияЧечня
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