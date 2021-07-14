Экс-мэр Грозного подал документы для участия в выборах депутатов Госдумы

ГРОЗНЫЙ, 14 июля. /ТАСС/. Бывший мэр Грозного Иса Хаджимурадов подал документы для выдвижения в качестве кандидата в депутаты Госдумы по Чеченскому одномандатному избирательному округу №36. Об этом сообщили в среду в избирательной комиссии республики.

"Избирательная комиссия Чеченской Республики приняла документы от первого кандидата по одномандатному избирательному округу, выдвинутого политической партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Им стал Хаджимурадов Иса Нажадиевич, заместитель руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики", - говорится в сообщении на странице комиссии в Instagram.