Экс-мэр Грозного подал документы для участия в выборах депутатов Госдумы

ГРОЗНЫЙ, 14 июля. /ТАСС/. Бывший мэр Грозного Иса Хаджимурадов подал документы для выдвижения в качестве кандидата в депутаты Госдумы по Чеченскому одномандатному избирательному округу №36. Об этом сообщили в среду в избирательной комиссии республики.
"Избирательная комиссия Чеченской Республики приняла документы от первого кандидата по одномандатному избирательному округу, выдвинутого политической партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Им стал Хаджимурадов Иса Нажадиевич, заместитель руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики", - говорится в сообщении на странице комиссии в Instagram.
Ранее Хаджимурадов подал документы на выдвижение кандидатом от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" на выборы главы Чечни, которые пройдут в единый день голосования 19 сентября.
Иса Хаджимурадов с марта 2020 года занимал должность мэра Грозного. В марте текущего года глава Чечни Рамзан Кадыров назначил его заместителем руководителя администрации главы и правительства региона. До прихода в мэрию Хаджимурадов возглавлял департамент внешних связей министерства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Также Хаджимурадов был депутатом парламента и имеет опыт работы на разных должностях в администрации главы и правительства республики.