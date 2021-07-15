Депутат Тумусов в Якутии подал документы для участия в выборах в Госдуму

ЯКУТСК, 15 июля. /ТАСС/. Депутат Государственной думы от фракции "Справедливая Россия" Федот Тумусов подал документы в избирательную комиссию Якутии для участия в парламентских выборах по одномандатному избирательному округу. Об этом сообщает Центризбирком Якутии в своем Telegram-канале.

"15 июля Федот Тумусов <…> сдал документы на регистрацию в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу "Республика Саха (Якутия) - Якутский одномандатный избирательный округ №24", - говорится в сообщении.

Как отметили в центризбиркоме, Тумусов выдвинут партией "Справедливая Россия", он является действующим депутатом Госдумы от Якутии.

Также в четверг подал документы генеральный директор АО "Водоканал" Анатолий Кырджагасов, выдвинутый партией "Гражданская платформа" одномандатному избирательному округу. Кырджагасов - член фракции "Гражданской платформы" в Якутской городской думе.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.