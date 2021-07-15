Координатор "Лиза Алерт" просит ЦИК вернуть свободный доступ к видеотрансляции с участков

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", кандидат в Госдуму по 208-му одномандатному округу Москвы Олег Леонов направил обращение председателю Центризбиркома России Элле Памфиловой с просьбой вернуть свободный доступ к видеотрансляции с избирательных участков на предстоящих выборах в сентябре.

"В СМИ появились сообщения о том, что ЦИК РФ принято решение о том, что в период голосования на выборах 17-19 сентября текущего года доступ к видеотрансляции с камер наблюдения на избирательных участках будет предоставлен ограниченному кругу лиц и организаций", - говорится в письме Леонова, которое имеется в распоряжении ТАСС.

По его мнению, такое решение "не только снижает прозрачность процедуры голосования и подсчета голосов, но и подрывает доверие избирателей к партиям, кандидатам и избирательным комиссиям всех уровней".

"Уверен, что во время пандемии лишать граждан России возможности наблюдать за голосованием и подсчетом голосов нелогично и недальновидно. Убедительно прошу рассмотреть вопрос о возвращении свободного онлайн-доступа к информации с камер видеонаблюдения на избирательных участках", - отметил Леонов.

ЦИК на заседании в среду утвердил порядок применения видеонаблюдения на избирательных участках в ходе предстоящих выборов депутатов Госдумы. Видеокамерами будут оснащены около 50 тыс. избирательных участков. Впоследствии в ряде СМИ появилась информация, что видеотрансляция с участков для голосования якобы не будет доступна для всех желающих. В свою очередь зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что видеотрансляция с участков будет доступна для всех участников избирательного процесса, в том числе в 86 центрах общественного наблюдения, в которых может находиться любой заинтересованный человек.

Президент РФ Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.