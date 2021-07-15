Экс-замминистра природы Ростовской области временно возглавил Аксайский район

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июля. /ТАСС/. Сергея Бодрякова, занимавшего ранее пост первого замглавы ростовского Минприроды, назначили исполняющим обязанности главы администрации Аксайского района, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе районной администрации.

Ранее сложил свои полномочия находящийся под следствием глава района Виталий Борзенко. Исполняющим его обязанности назначили Константина Доморовского, однако он покинул должность по собственному желанию. "Сергей Бодряков <...> со вчерашнего дня приступил к исполнению обязанностей. Назначен первым замглавы администрации и одновременно с этим исполняющим обязанности", - сообщили в администрации.

Ранее сообщалось, что нового главу Аксайского района изберут 13 августа в результате конкурса.

В апреле 2021 года суд арестовал главу Аксайского района Виталия Борзенко на два месяца, с ним также арестовали шестерых коммерсантов. Как сообщал источник, чиновник подозревается в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Борзенко возглавлял Аксайский район с 1994 года.