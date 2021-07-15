В СФ заявили, что отставка Авакова произошла неожиданно и без видимых оснований

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Отставка главы МВД Украины Арсена Авакова произошла неожиданно резко и без каких-либо видимых оснований. Такое мнение высказал ТАСС в четверг зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Это произошло неожиданно и резко, и оснований не было", - сказал сенатор.

При этом он обратил внимание, что отставка Авакова случилась сразу после приезда на Украину помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента. "Не исключаю, что он (Аваков - прим. ТАСС) хочет дистанцироваться от [президента Украины Владимира] Зеленского. Будет ли он строить какую-то свою политическую карьеру, трудно сказать, но в любом случае это произошло неожиданно. После приезда на Украину американца [Кента] на следующий день он [Аваков] заявил об отставке", - сказал Джабаров.

Сенатор предположил, что Аваков мог уйти в отставку по рекомендации американских советников. "А, может, просто устал работать. Хотя я в это не очень верю", - отметил Джабаров. Он добавил, что "как министр внутренних дел Аваков справлялся со своей работой и держал всех в тонусе".

В четверг Верховная рада поддержала написанное в минувший вторник заявление об отставке Авакова. Он занимал должность министра внутренних дел с 27 февраля 2014 года и стал единственным членом правительства, который пришел после смены власти на Украине в 2014 году и не лишился своего поста до настоящего времени. Ему удавалось удерживаться, несмотря на неоднократную смену состава украинского правительства, а также вопреки критике как со стороны участников событий, которые привели к госперевороту на Украине, так и со стороны его противников. Недовольные Аваковым предъявляли ему претензии из-за неудачной реформы полиции, безуспешности в раскрытии резонансных убийств, а также за преследование оппозиции и националистов.

Заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент 12 июля прибыл на Украину с двухнедельным визитом. По приезде он провел встречу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.