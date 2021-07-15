Лавров и глава МИД Китая обсудили вопросы информационной безопасности

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в четверг с главой МИД Китая Ван И на полях международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" в Ташкенте обсудил вопросы информационной безопасности, ситуацию в Центральной Азии и проблематику иранской ядерной сделки.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, включая международную информационную безопасность, ситуацию в Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также вокруг иранской ядерной программы", - говорится сообщении МИД РФ.