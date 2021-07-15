Слуцкий: любые проблемы на Кубе вызваны в первую очередь санкциями США

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. США сами виноваты в социально-экономических проблемах Кубы, Вашингтон при этом вмешивается в дела островного государства. Такое мнение в четверг в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявления Белого дома о пересмотре политики по отношению к Кубе.

"Заявления официального представителя Белого дома о событиях на Кубе - это верх цинизма и политической безответственности. Экономика кубинского государства десятилетиями находится под жесточайшим прессингом в связи с введенным еще в прошлом веке американским торговым эмбарго", - написал Слуцкий.

Депутат подчеркнул, что "любые социально-экономические проблемы Кубы вызваны в первую очередь действующими против нее санкциями". "Если США ищут виноватых, то им надо просто посмотреть в зеркало. Так называемая поддержка США жителей будь то Кубы или любой другой страны стабильно оборачивается бунтами и потрясениями. Потому что на деле речь идет не о поддержке, а о вмешательстве во внутренние дела", - добавил он.

Слуцкий напомнил, что в конце весенней сессии Госдума вновь выступила с призывом снять торговую блокаду Кубы. "Это наша последовательная позиция, Россия не перестанет требовать отмены этого бессмысленного рудимента холодной войны", - заверил глава комитета.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что США намерены корректировать политику в отношении Кубы в соответствии с происходящими там событиями, пересмотр подхода продолжается. По ее утверждению, для кубинцев важно понимать, что США их поддерживают.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало о том, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.