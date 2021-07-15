Постпред РФ заявил о рубежных временах для ОБСЕ при председательстве Польши в 2022 году

ВЕНА, 15 июля. /ТАСС/. Сохранение ОБСЕ как инструмента обеспечения мира и стабильности зависит от того, насколько Польше во время ее председательства в этой организации в 2022 году удастся сплотить государства вокруг объединительных идей. С таким заявлением выступил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в Вене в ответ на представление министром иностранных дел Польши Збигневом Рау приоритетов предстоящего в следующем году польского председательства в ОБСЕ.

Постпред подчеркнул, что российская сторона активно поддерживает призыв польского министра к переменам в ОБСЕ, потому что они назрели. "И мы знаем, как запустить процесс, процесс реформ. Политическая воля в России есть, мы будем активно работать над этим. Но хочу предупредить, если победит логика конфронтации, а мы видим, что некоторые коллеги с ходу эти "зерна" конфронтации начинают привычно разбрасывать, то площадка ОБСЕ продолжит терять значимость и способность предлагать надежные совместные решения по современным вызовам и угрозам", - указал Лукашевич.

"Польша вскоре встанет у "штурвала" организации - не будет преувеличением сказать - в рубежные для нас всех времена. От того, насколько успешно Варшаве удастся сплотить государств-участников вокруг объединительных идей и вернуться к культуре коллективной выработки компромиссов, во многом будет зависеть, сохранится ли ОБСЕ как инструмент обеспечения мира и стабильности", - заявил глава российской миссии при ОБСЕ.

Надежда на политическую мудрость

По его словам, востребованность ОБСЕ для государств-участников будет в немалой степени определяться тем, насколько они смогут совместными усилиями повысить качество работы, вернуть организации роль эффективной площадки для обсуждения и нахождения ответов на острые современные проблемы общеевропейского масштаба.

"Призываем будущее польское председательство включить вопрос повышения эффективности ОБСЕ в число приоритетных тем 2022 года", - добавил Лукашевич.

Дипломат также заявил о необходимости объединения усилий, чтобы остановить масштабную деградацию политического климата в Евроатлантике и вернуть многостороннее взаимодействие государств на рельсы созидательного сотрудничества. "Рассчитываем, что Польша будет исполнять функции председателя как "честный брокер", то есть на основе учета интересов всех государств-участников, не поддастся соблазну под влиянием евроатлантической дисциплины делить страны по принципу "свой-чужой", - пояснил постпред РФ.

Российская сторона надеется, что будущее председательство проявит политическую мудрость и остановит процесс утраты ОБСЕ самостоятельности в решении многих актуальных проблем в географической зоне своей ответственности, отметил он. "Если мы продолжим делегировать функции формулирования подходов и принятия ключевых решений другим центрам силы, довольствуясь лишь технической "проштамповкой", то наша организация обречена на затухание. Ведь ОБСЕ не задумывалась как чей-то "придаток" или механизм продвижения узких блоковых интересов", - резюмировал Лукашевич.