Лавров заявил, что РФ и КНР не приемлют политику смены режимов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Москва и Пекин выступают против политики смены режимов, двойных стандартов и односторонних санкций. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, опубликованной в пятницу в "Российской газете" и китайской газете "Жэньминь Жибао".

"Отстаиваем необходимость политико-дипломатического урегулирования конфликтов, не приемлем политику смены режимов, двойных стандартов и односторонних санкций, - заявил министр. - Это актуально в реалиях сегодняшнего дня, когда ряд государств предпринимает попытки разрушить ооноцентричную международно-правовую архитектуру и подменить ее порядком, основанным на правилах".

По его словам, Россия и Китай являются сторонниками формирования более справедливой, демократичной и устойчивой полицентричной системы мироустройства, которая "отражала бы разнообразие современного мира и естественное стремление народов самостоятельно определять пути своего развития". "Сам факт российско-китайского согласия по этому вопросу оказывает стабилизирующее, уравновешивающее воздействие на весь комплекс международных отношений, - указал Лавров. - Открывает широкий простор для подлинно равноправного и свободного от принуждения сотрудничества больших и малых стран, совместно творящих свою судьбу в истории".

Глава МИД РФ обратил внимание на "совпадение или значительную близость" подходов двух стран по вопросам поддержания глобальной стратегической стабильности, контроля над вооружениями, а также борьбы с терроризмом и другими вызовами. "Успешно и плодотворно взаимодействуем на таких многосторонних площадках, как ООН, ШОС, БРИКС, РИК, Группа двадцати, АТЭС, ВАС. Координируем шаги в деле сирийского и афганского урегулирования, денуклеаризации Корейского полуострова, по иранской ядерной программе, - отметил министр. - Наши страны выступают за мирное развитие Азиатско-Тихоокеанского региона, создание там надежных механизмов обеспечения равной и неделимой безопасности, основанных на внеблоковых подходах".