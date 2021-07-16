Лавров: новые стратегии в Азии призваны сдерживать конкуренцию, а не объединять игроков

ТАШКЕНТ, 16 июля. /ТАСС/. Новые стратегии и концепции в Азии призваны сдерживать конкуренцию региональных участников, а не объединять их усилия в интересах коллективной работы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в пятницу на пленарном заседании международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".

"Осуществление планов экономического развития потребует мобилизации политической воли и совместных мер по обеспечению региональной безопасности, - указал он. - И речь не только об Афганистане, а в целом о военно-политических тенденциях в Азии, где появляются новые стратегии и концепции, которые нацелены не на объединение усилий в интересах коллективной работы, а на сдерживание, изоляцию конкурентов".

По словам министра, подобные стратегии "едва ли способствуют созданию благоприятной атмосферы для реализации высоких целей", которые формируют повестку этой конференции.