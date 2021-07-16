Песков заявил, что Россия не давала Керри обещаний по теме выбросов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Москва не предоставляла спецпосланнику президента США по климату Джону Керри никаких обещаний в сфере сокращения выбросов, Россия и так ведет большую работу по этому направлению. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы имеем запас вклада экологического. Еще раз повторяю, мы все-таки больше, чем многие страны мира, вкладываем в мировое поглощение углекислого газа (CO2)", - сказал он. В связи с этим Песков подчеркнул, что Россия не давала Керри никаких обещаний. "Нет, конечно", - указал представитель Кремля.

Керри поднимал тему отказа РФ от угольных электростанций, но на данный момент это нереалистичный сценарий. "Заходила на встрече с Керри об этом речь, что это возможная область для сотрудничества. Мы действительно знаем, есть очень старые объекты, которые нуждаются в реновации. Соответствующая программа реализуется", - сказал он.

При это представитель Кремля указал, что сейчас невозможно полностью отказаться от угольных электростанций. "Сейчас невозможно об этом говорить в целом, но, конечно, как какой-то дальносрочный ориентир, это понятно, но в настоящее время было бы нереалистично говорить о каком-то отказе", - добавил Песков.