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Лавров и Мирзиёев обсудили обострение ситуации в Афганистане

Стороны заявили о совместной готовности содействовать афганскому национальному примирению

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили региональную проблематику в связи с обострением ситуации в Афганистане.

"Особое внимание уделено региональной проблематике в связи с обострением ситуации в Афганистане. Подчеркнута совместная готовность содействовать афганскому национальному примирению и становлению Исламской Республики Афганистан в качестве независимого, нейтрального государства", - говорится в сообщении МИД России по итогам встречи Лаврова и Мирзиёева на полях международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".

Как указали в дипведомстве, состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений в политической, экономической и гуманитарной сферах, которые "развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества". "Дана высокая оценка сотрудничеству наших стран в борьбе с коронавирусной инфекцией", - добавили в ведомстве.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАфганистанУзбекистанРоссияМирзиёев, Шавкат Миромонович
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