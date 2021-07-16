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Лавров на встрече с Гани указал на необходимость запуска межафганских переговоров

Глава МИД России выразил президенту Афганистана озабоченность обострением ситуации на севере страны

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу на встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани на полях международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" в Ташкенте подчеркнул необходимость скорейшего запуска межафганских переговоров.

"С российской стороны была подчеркнута необходимость скорейшего запуска содержательных межафганских переговоров в целях прекращения многолетнего вооруженного конфликта и стабилизации ситуации в этой стране, - говорится в сообщении МИД РФ. - Министром была выражена обеспокоенность обострением обстановки в северных провинциях Исламской Республики Афганистан, непосредственно граничащих с центральноазиатскими государствами".

Как добавили в министерстве, на встрече обсуждались военно-политическая ситуация в Афганистане, перспективы процесса национального примирения, а также некоторые вопросы двусторонних отношений.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАфганистанРоссияГани, Ашраф
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