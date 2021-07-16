Депутат Госсовета Якутии подал документы на выборы в Госдуму по Забайкалью

ЧИТА, 16 июля. /ТАСС/. Депутат Госсовета Якутии Юрий Григорьев в пятницу подал в Чите документы для регистрации на выборы в Госдуму РФ по Даурскому одномандатному округу от партии "Справедливая Россия - за правду", сообщила пресс-служба избирательной комиссии Забайкальского края.

"Выдвинутый политической партией "Справедливая Россия - за правду" Григорьев Юрий Иннокентьевич представил в окружную избирательную комиссию по округу № 44 Даурский документы о выдвижении кандидатом в депутаты Государственной думы восьмого созыва", - говорится в сообщении.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут осенью в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Забайкалье два одномандатных округа - Читинский и Даурский. В действующем созыве Госдумы их представляют Николай Говорин от "Единой России" (Читинский округ) и Василина Кулиева от ЛДПР (Даурский округ).

Юрий Григорьев родился 20 сентября 1969 года. В 1996 году окончил Якутский государственный университет им. М. К. Аммосова по специальности "Физик", в 2015 году - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "Доктор делового администрирования". Руководил несколькими компаниями, является почетным работником торговли и заслуженным работником народного хозяйства Якутии. В 2013 году победил на выборах в пятый созыв Государственного собрания Якутии и переизбрался в 2018 году. Член комитета по государственному строительству и законодательству, лидер фракции "Справедливая Россия - за правду".