ЦИК заверил списки кандидатов "Зеленой альтернативы" для участия в выборах в Госдуму

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в пятницу заверил федеральный избирательный список и список кандидатов по одномандатным округам партии "Зеленая альтернатива" для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

"Заверить федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы в количестве 216 человек, выдвинутый политической партией "Зеленая альтернатива", - говорится в постановлении комиссии.

Другим постановлением ЦИК заверил список одномандатников от партии по 32 округам.

Центризбирком постановил разрешить партии открыть в отделении Сбербанка специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда. Также были зарегистрированы уполномоченные представители партии и уполномоченные по финансовым вопросам.

"Зеленая альтернатива" 10 июля подала в ЦИК документы, необходимые для заверения списков кандидатов. По итогам съезда партии 25 июня общефедеральную часть списка возглавили певица Виктория Дайнеко, экоактивист София Калягина, известная под псевдонимом Соня Гудим, журналист Ксения Качаева, депутат Госсовета Республики Коми Виктор Бетехтин и кандидат экономических наук Александр Долгушин. Список партии разбит на 42 региональные группы.

Согласно календарному плану ЦИК, партии должны были до 12 июля включительно выдвинуть кандидатов на съездах и до 13 июля подать документы в ЦИК для заверения списков. На заверение списков у Центризбиркома есть семь дней. Затем партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в комиссии своего одномандатного округа. Подать документы на регистрацию можно с 5 июля до 4 августа.