Путин: Россия выступает за устранение барьеров для производства и поставок вакцин в мире

НОВО-ОГАРЕВО, 16 июля. /ТАСС/. Россия выступает за устранение барьеров для производства и поставок вакцин в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"Считаем важным и далее работать сообща над созданием в Азиатско-Тихоокеанском регионе новых мощностей по выпуску вакцин, устранением административных, других барьеров, мешающих их производству и поставкам", - сказал Путин.

Он добавил, что Россия считает расширение масштабов вакцинации первоочередной задачей в борьбе с пандемией.

"Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнерами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе и трудовых мигрантов, реабилитация и восстановление здоровья переболевших", - заявил российский лидер.

По его словам, от темпов вакцинации в мировом масштабе во многом зависит то, насколько быстро удастся восстановить глобальную экономику, минимизировать риски, связанные с новыми волнами заражений, преодолеть негативные тенденции в социальной сфере.

Российские вакцины

Путин напомнил, что в России разработаны и применяются уже четыре "безопасные и надежные" вакцины против коронавируса. "Высокое качество первой в мире вакцины против COVID-19 "Спутник V" подтверждено уже почти 70 государствами, официально одобрившими ее к применению", - уточнил президент.

Глава государства добавил, что Россия активно продвигает и локализацию производства своих препаратов за рубежом на основе трансфера технологий, а с рядом иностранных предприятий, в том числе из экономик АТЭС, заключены контракты на выпуск "Спутника V" в совокупном объеме свыше 800 млн доз в год.

Проект итогового документа АТЭС

Россия поддерживает проект итогового документа онлайн-встречи лидеров АТЭС о необходимости совместной борьбы с коронавирусом.

"Полностью согласен с коллегами, что действовать необходимо только вместе, объединяя усилия, поэтому хотели бы поддержать подготовленный проект итогового документа саммита, в котором четко выражен общий настрой на дальнейшее слаженное и скоординированное взаимодействие в рамках АТЭС для борьбы с пандемией и ее последствиями", - сказал Путин.

"К сожалению, эпидемическая ситуация в мире остается сложной, ни одна из стран не застрахована от вспышек коронавируса, распространения его новых, более опасных штаммов, не решена и проблема доступности, справедливого распределения тестов, вакцин, медикаментов, средств защиты", - констатировал он.

Президент поблагодарил партнеров из Новой Зеландии за организацию встречи. Он обратил внимание на то, что "исключительная актуальность вынесенной на обсуждение темы отмечалась практически всеми выступающими".