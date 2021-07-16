{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Путин: Россия выступает за устранение барьеров для производства и поставок вакцин в мире

Президент добавил, что Россия считает расширение масштабов вакцинации первоочередной задачей в борьбе с пандемией
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 16 июля. /ТАСС/. Россия выступает за устранение барьеров для производства и поставок вакцин в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"Считаем важным и далее работать сообща над созданием в Азиатско-Тихоокеанском регионе новых мощностей по выпуску вакцин, устранением административных, других барьеров, мешающих их производству и поставкам", - сказал Путин.

Он добавил, что Россия считает расширение масштабов вакцинации первоочередной задачей в борьбе с пандемией.

"Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнерами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе и трудовых мигрантов, реабилитация и восстановление здоровья переболевших", - заявил российский лидер.

По его словам, от темпов вакцинации в мировом масштабе во многом зависит то, насколько быстро удастся восстановить глобальную экономику, минимизировать риски, связанные с новыми волнами заражений, преодолеть негативные тенденции в социальной сфере.

Российские вакцины

Путин напомнил, что в России разработаны и применяются уже четыре "безопасные и надежные" вакцины против коронавируса. "Высокое качество первой в мире вакцины против COVID-19 "Спутник V" подтверждено уже почти 70 государствами, официально одобрившими ее к применению", - уточнил президент.

Глава государства добавил, что Россия активно продвигает и локализацию производства своих препаратов за рубежом на основе трансфера технологий, а с рядом иностранных предприятий, в том числе из экономик АТЭС, заключены контракты на выпуск "Спутника V" в совокупном объеме свыше 800 млн доз в год.

Проект итогового документа АТЭС

Россия поддерживает проект итогового документа онлайн-встречи лидеров АТЭС о необходимости совместной борьбы с коронавирусом.

"Полностью согласен с коллегами, что действовать необходимо только вместе, объединяя усилия, поэтому хотели бы поддержать подготовленный проект итогового документа саммита, в котором четко выражен общий настрой на дальнейшее слаженное и скоординированное взаимодействие в рамках АТЭС для борьбы с пандемией и ее последствиями", - сказал Путин.

"К сожалению, эпидемическая ситуация в мире остается сложной, ни одна из стран не застрахована от вспышек коронавируса, распространения его новых, более опасных штаммов, не решена и проблема доступности, справедливого распределения тестов, вакцин, медикаментов, средств защиты", - констатировал он.

Президент поблагодарил партнеров из Новой Зеландии за организацию встречи. Он обратил внимание на то, что "исключительная актуальность вынесенной на обсуждение темы отмечалась практически всеми выступающими".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
Главы МИД центральноазиатской "пятерки" и России призвали к межафганским переговорам
Стороны отметили, что текущая ситуация в Афганистане вызывает серьезную обеспокоенность
Читать полностью