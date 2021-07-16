Главы МИД центральноазиатской "пятерки" и России призвали к межафганским переговорам

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел центральноазиатской "пятерки" (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) и России призвали к проведению конструктивных переговоров между Кабулом и талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ). Об этом говорится в размещенном на сайте МИД России совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств по итогам встречи в Ташкенте.

"Рассчитываем на проведение конструктивных переговоров между официальным Кабулом и движением талибов с целью выработки согласованных подходов для прекращения многолетней войны и становления Афганистана в качестве мирного, независимого и суверенного государства", - говорится в документе.

В этой связи министры приветствовали усилия по национальному примирению в Афганистане в рамках всех диалоговых площадок, в том числе стамбульского процесса с учетом итогов 9-й министерской конференции "Сердце Азии - Стамбульский процесс", расширенной "тройки" (Россия, США, Китай и Пакистан) и московского формата консультаций по Афганистану.

Участники встречи отметили, что текущая ситуация в Афганистане в связи с выводом иностранных войск из этой страны и последовавшая за этим эскалация боевых действий между правительственными силами и движением талибов, в особенности в ряде граничащих со странами Центральной Азии северных провинций, вызывает серьезную обеспокоенность.

"В то же время министры полагают, что в условиях новой геополитической реальности необходимо продолжать поиск возможностей для стабилизации военно-политической обстановки и установления мира в Исламской Республике Афганистан", - говорится в заявлении.

"В этой связи участники встречи призывают все стороны, вовлеченные в конфликт в Афганистане, воздержаться от применения силы и дестабилизирующих действий в интересах обеспечения благоприятных условий для продвижения мирного процесса, - отмечается в документе. - Убеждены в том, что всеобъемлющий и устойчивый мир в Афганистане может быть достигнут только путем прямых инклюзивных переговоров о политическом урегулировании между самими афганцами, под руководством афганского народа и при более активном содействии государств и международных структур восстановлению Афганистана в постконфликтный период".

Терроризм и наркотрафик

Министры иностранных дел центральноазиатской "пятерки" и России решительно осудили террористические атаки в Афганистане, жертвами которых становятся мирные граждане. Как указали стороны, сохраняющееся присутствие и деятельность "Исламского государства", "Аль-Каиды" (обе запрещены в РФ), а также других международных террористических группировок являются одной из ключевых составляющих нестабильности ситуации в Афганистане, в том числе в ряде северных провинций.

"Обеспокоены расширением посевов наркотиков, высоким уровнем наркопроизводства и нелегального оборота оружия в Афганистане, что является одним из основных источников дохода террористических группировок, и ожидаем от властей Исламской Республики Афганистан активизации усилий по борьбе с этой угрозой", - отмечается в заявлении.