Володин: Россия и КНР сходятся в том, что мир не должен быть однополярным

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Позиция, которая объединяет Россию и Китай, заключается в том, что мир не должен быть однополярным. Об этом написал в своем Telegram-канале в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин по случаю 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.

"Главное, в чем сходятся наши страны, - мы вместе считаем, что мир не должен быть и не будет однополярным. Россия и Китай планомерно отстаивают идеи полицентризма и принципов равноправия в отношениях между странами, уважения к национальным законодательствам, традициям и разным политическим системам", - заявил он. По словам Володина, российско-китайские связи - это отношения "нового типа между двумя супердержавами", они построены на принципах открытости, взаимного уважения общих интересов.

При этом, отметил спикер, ряд западных стран с США во главе стремятся помешать развитию двух государств. "Пытаясь установить однополярный мир, регулярно нарушают нормы международного права, вмешиваются в суверенные дела. Вместо равноправия и справедливости - имперские замашки. Вместо диалога - давление. У них нет партнеров - только вассалы", - подчеркнул он.

Такие действия не приведут к желаемому результату, "как бы они этого ни хотели", убежден политик. "Мы живем в другой реальности, и навязывание своей воли другим государствам недопустимо", - пояснил он, выразив уверенность, что "развитие может строиться только на диалоге, обмене опытом, уважении к разным подходам, традициям, менталитету".

По мнению Володина, примером такого подхода являются отношения России и Китая - двух держав, которые работают "на взаимовыгодных условиях для благополучия граждан своих стран и развития государств".