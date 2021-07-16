Постпредство России призвало отказаться от санкций для преодоления гуманитарных кризисов

ООН, 16 июля. /ТАСС/. Отказ от практики санкционного давления является ключом к эффективному преодолению гуманитарных кризисов и международному взаимодействию. Об этом в пятницу заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин

"Ключевую роль в преодолении кризисных гуманитарных ситуаций играет отказ от порочной практики санкционного давления и блокад. К сожалению, расширенное применение политически мотивированных односторонних санкций стало современной реальностью. Эта порочная практика, особенно задействование разнообразных "вторичных рестрикций", в т.ч. экстерриториального характера, является ущемлением суверенитета государств и вмешательством в их внутренние дела", - сказал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН по вопросам гуманитарной помощи.

Кузьмин также отметил, что "особое отторжение вызывает использование односторонних санкций для смены "неугодных режимов" через экономическое удушение и раскачивание внутриполитической обстановки в странах".

"Санкции не совместимы с общепризнанными принципами международного взаимодействия, необоснованно ограничивают его даже в тех сферах, где существует насущная необходимость и объективная заинтересованность в сопряжении усилий, направленных на борьбу с современными вызовами", - резюмировал дипломат.