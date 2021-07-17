Кабмин одобрил ратификацию продленного соглашения с КНР об уведомлениях о пусках ракет

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект о ратификации протокола, продлевающего российско-китайское соглашение об уведомлениях о пусках баллистических и космических ракет, говорится в решениях правительства, опубликованных в субботу.

"Одобрить проект федерального закона "О ратификации протокола о продлении срока действия Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей от 13 октября 2009 года" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в документе.

Протокол о продлении этого соглашения 2009 года был подписан 15 декабря 2020 года в Москве и Пекине. Он предусматривает распространение правового режима, установленного соглашением, на период до 16 декабря 2030 года.