В МИД РФ назвали попытки влиять угрозами санкций на процессы в Ливане контрпродуктивными

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Попытки некоторых внешних игроков стимулировать внутриполитические процессы в Ливане с помощью угрозы применения санкций являются контрпродуктивными. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Рассматриваем стабильное и эффективное функционирование всех ветвей власти и государственных институтов Ливана как залог обеспечения ее национального суверенитета и территориальной целостности, в поддержку которых традиционно выступает Россия, - сказала она. - Призываем к решению всех острых вопросов внутриполитической повестки самими ливанцами в правовом поле, через диалог с выходом на широкий общенациональный консенсус, без вмешательства извне. Считаем контрпродуктивными попытки некоторых внешних сил стимулировать сугубо внутренние политические процессы путем угроз применения санкционных мер".

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что 15 июля назначенный премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о сложении с себя полномочий по формированию правительства. "К сожалению, с момента утверждения его кандидатуры в октябре прошлого года политическим силам Ливана так и не удалось достигнуть согласия по персональному составу кабинета министров. Вызывает озабоченность, что за это время тяжелое социально-экономическое положение в стране только усугубилось", - добавила Захарова.

Как отметила дипломат, РФ выражает надежду, что в ближайшее время "по итогам соответствующих консультаций президента Ливана Мишеля Ауна с парламентом страны будет достигнута договоренность по кандидатуре нового главы правительства".

Политический вакуум в Ливане сохраняется с 10 августа прошлого года после ухода в отставку кабинета во главе с Хасаном Диабом на фоне трагических последствий взрыва в морском порту Бейрута. Назначенному 22 октября новым премьер-министром суннитскому политику Харири и президенту Ауну не удавалось согласовать состав нового правительства. Политический кризис усугубляет и без того крайне тяжелую социально-экономическую ситуацию, сложившуюся в стране. На фоне сообщений об отставке Харири произошло резкое падение курса ливанского фунта по отношению к доллару США.