Захарова призвала представителя ОБСЕ отреагировать на подавление свободы слова на Украине

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Международные структуры, включая ОБСЕ, должны четко реагировать на вопиющее подавление свободы слова на Украине. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в субботу в своем Telegram-канале в связи с визитом представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру на Украину.

"И что же на выходе от визита? Серьезного разбора творящихся там безобразий мир так и не дождался. Одни лишь полуробкие замечания, отретушированные намеки и абстрактные пожелания", - констатировала Захарова.

Дипломат отметила, что действия Киева, нарушающего обязательства по целому ряду международных документов, до сих пор не встречают адекватной оценки со стороны международных структур. "Возможно, стоит более четко артикулировать неприемлемость такой политики? Недостаточно просто "желать успехов" в поиске "правильных методов борьбы с дезинформацией". Требуется своевременно, полно и откровенно реагировать на вопиющую практику подавления свободы слова", - подчеркнула она.