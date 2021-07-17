ЦИК заверил списки кандидатов партии "Зеленые" для участия в выборах в Госдуму

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в субботу заверил федеральный избирательный список и список кандидатов по одномандатным округам партии "Зеленые" для участия в предстоящих осенью выборах депутатов Госдумы.

"Заверить федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы в количестве 232 человек, выдвинутый политической партией "Зеленые", - говорится в постановлении комиссии. Другим постановлением ЦИК заверил список одномандатников от партии по 94 округам.

Центризбирком постановил разрешить партии открыть в отделении Сбербанка специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда. Также были зарегистрированы уполномоченные представители партии и уполномоченные по финансовым вопросам.

"Зеленые" 12 июля подали в ЦИК документы, необходимые для заверения списков кандидатов. Общефедеральную часть списка возглавили председатель партии Андрей Нагибин, сопредседатель партии, летчик-космонавт, Герой России Сергей Ревин, сопредседатель партии Сергей Шахматов, глава регионального отделения партии в Башкортостане Руфина Шагапова и член президиума центрального совета партии Александра Кудзагова. Список партии разбит на 46 региональных групп. В частности, по Бурятскому одномандатному округу кандидатом от партии идет стилист, телеведущий Сергей Зверев.

Согласно календарному плану ЦИК, политические объединения должны были до 12 июля включительно выдвинуть кандидатов на съездах и до 13 июля подать документы в ЦИК для заверения списков, на которое у Центризбиркома есть семь дней. Затем партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в комиссии своего одномандатного округа. Подать документы на регистрацию можно с 5 июля до 4 августа.

О выборах

Президент РФ Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.