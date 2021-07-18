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Единый день голосования

Четвертый кандидат подал документы на участие в выборах губернатора Тверской области

В последний раз выборы губернатора области проводились в 2016 году. До этого в течение 13 лет действовала система назначения

ТАСС, 18 июля. Кандидат от тверского регионального отделения "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Дмитрий Игнатьков подал документы на участие в выборах губернатора, сообщила в воскресенье пресс-служба избирательной комиссии Тверской области.

"Документы о выдвижении кандидатом на должность губернатора Тверской области представил Дмитрий Игнатьков. На предстоящих губернаторских выборах Дмитрий Игнатьков выдвинут избирательным объединением Региональное отделение политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" в Тверской области", - говорится в сообщении.

По данным облизбиркома, Игнатьков работает главным инженером ООО "Вектор" и является депутатом Тверской гордумы на непостоянной основе.

Ранее документы о выдвижении кандидатами представили действующий глава региона Игорь Руденя, поддержанный "Единой Россией", первый секретарь Тверского обкома КПРФ Людмила Воробьева, советник руководителя фракции ЛДПР в аппарате Госдумы Олег Горлов.

Депутаты Заксобрания Тверской области 18 июня приняли постановление о назначении выборов губернатора региона на 19 сентября. В последний раз выборы губернатора Тверской области проводились в 2016 году, до этого в течение 13 лет действовала система назначения. В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Андрея Шевелева по собственному желанию и назначил исполняющим обязанности губернатора Игоря Руденю. Выборы состоялись 18 сентября, на пост губернатора претендовали три человека, за Руденю проголосовали 322 997 человек (72,10% избирателей).

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияЕдиный день голосования"Справедливая Россия - За правду"Тверская область
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