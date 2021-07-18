Захарова: мнимые ошибки ОЗХО на протяжении многих лет превратились в систему подлогов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Постоянные несостыковки и ошибки Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приобрели уже системный характер и отвечают тому вектору фальсификаций и подлогов, который был задан на Западе еще во времена антииракской кампании. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя несостыковки в докладе ОЗХО по инциденту с Алексеем Навальным.

"Таких ошибок огромное количество на протяжении многих лет, а когда ошибки выстраиваются в череду, это становится системой. Мы то же самое видели не только в деле этой придуманной истории в отношении якобы отравления Навального, то же самое было и по солсберийской драматургии о якобы отравлении "Новичком" Скрипаля, его дочери, потом британских подданных, указала дипломат в интервью телеканалу "Россия-1". - Та же самая череда несостыковок, опечаток, ошибок, невнятностей, невозможностей дать прямой ответ".

Захарова напомнила, что авиационные удары США и ряда других стран по сирийскому городу Дума также были мотивированы наличием якобы химического оружия. "Так же все невозможно было состыковать. Невозможно было единую ткань из этого количества жутко набранных и сфальсифицированных волокон соединить, - продолжила она. - Не было картины, но были два представителя Организации по запрещению химического оружия, которые поведали миру, что творится за стенами этой некогда уважаемой международной структуры".

Дипломат провела параллели с антииракской кампанией Вашингтона, когда в февраля 2003 года на заседании СБ ООН госсекретарь США Колин Пауэлл в качестве доказательства наличия в Ираке оружия массового уничтожения продемонстрировал пробирку с белым порошком. В ней якобы находились образцы химического оружия, обнаруженного в Ираке, что, по мнению главы Госдепартамента, являлось обоснованием необходимости военной операции против Багдада. "Мы ведь все же это прошли от начала до конца с последующим разоблачением. Это история с подлогом точно таких же вещественных доказательств, как во время или до начала антииракской кампании, подчеркнула Захарова. - Это был фальсифицированный предлог. История не просто повторяется. Это не повторение, это развитие одного и того же - говоря современным языком - тренда, направления, вектора. Этот вектор был задан. К сожалению, наши западные партнеры не могут себя изменить. Они считают, что они должны менять всех остальных, прежде всего международное право".

История вопроса

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что доклад обнаружил фатальные несостыковки для версии об отравлении Навального, которые техсекретариат не смог объяснить российской стороне. В документе указывалось, что секретариат организации направил группу для оказания технической помощи "в связи с подозрением на отравление российского гражданина" по просьбе Германии 20 августа 2020 года - в день инцидента с Навальным. Дипломат обратила внимание, что составление заявки ФРГ в ОЗХО должно было занять значительное время, это не могло произойти немедленно. Позднее представитель МИД ФРГ Райнер Бройль выступил с утверждением, что несостыковки связаны с ошибкой в дате, во второй редакции документа она была исправлена.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября того же года выступило с утверждением, что блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было.