Шесть кандидатов подали документы на участие в выборах главы Ульяновской области

ТАСС, 18 июля. Шесть из восьми кандидатов на пост главы Ульяновской области предоставили в избирательную комиссию необходимые документы для регистрации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального избиркома.

"Завершился срок приема избирательной комиссией Ульяновской области документов для регистрации кандидатов на должность губернатора Ульяновской области. На пост главы региона выдвинулись восемь кандидатов. Шесть из них в установленный законодательством срок представили в облизбирком документы для регистрации", - рассказал собеседник агентства. По данным пресс-службы, документы не предоставили Олег Горячев от партии "Яблоко" и Михаил Долгов от "Коммунистов России".

Теперь избирательной комиссии предстоит в десятидневный срок вынести решение о регистрации либо об отказе в регистрации по каждому кандидату.

До 8 июля свои кандидатуры на выборы главы области выдвинули восемь человек. Первым 24 июня выдвинул кандидатуру представитель от ЛДПР Сергей Маринин. 28 июня облизбирком принял документы от врио главы региона Алексея Русских (КПРФ), кандидата от партии "Родина" Ильдара Габитова и кандидата от партии "Новые люди" Светланы Горевой. Горячев подал документы 29 июня, представитель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Маргарита Баржанова и кандидат от партии "Зеленые" Геннадий Бударин - 1 июля. В последний день приема заявлений 8 июля свою кандидатуру выдвинул Долгов.

Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области назначили выборы губернатора региона на единый день голосования 19 сентября.