Путин: все уровни власти должны добиваться ощутимых изменений, исполняя нацпроекты

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Ответственность всех уровней власти РФ заключается в настоящее время в том, чтобы наращивать темпы работы и добиваться ощутимых изменений, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Конечно, последствия и вызовы пандемии потребовали определенной корректировки некоторых планов, но это не означает пересмотра стратегии. Напротив, ответственность всех уровней власти сейчас заключается в том, чтобы наращивать темпы работы, четко следовать приоритетам, добиваться ощутимых изменений", - сказал Путин.

Он напомнил, что в мае 2018 года власти РФ обозначили ключевые направления работы до середины текущего десятилетия, а год назад, в июле 2020-го, расширили горизонты планирования до 2030 года.

"Приняли такое решение с учетом скорости и масштаба социальной, экономической, технологической трансформации, которая происходит и у нас в стране, и во всем мире. Наша страна должна не просто отвечать на эти вызовы, а стремиться быть лидером глобальных изменений. У нас для этого есть все", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что необходимо одновременно "ставить и решать текущие вопросы", которых "много копится каждый день", и помнить про системные задачи долгосрочного развития.

"На что хотел бы обратить особое внимание всех коллег: программа, которую мы реализуем, получила поддержку людей в ходе президентских выборов в 2018 году, и потому должна быть, безусловно, выполнена. Ожидания граждан оправданы", - резюмировал Путин. В этой связи президент предложил объективно оценить достигнутые результаты, посмотреть, что реально сделано, а где потребуются дополнительные решения и ресурсы, обсудить планы и практические шаги на период до 2024 года.