Министр экологии и природных ресурсов Крыма Нараев ушел в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Провел встречу с министром экологии и природных ресурсов Республики Крым - главным государственным инспектором Республики Крым Геннадием Павловичем Нараевым. По итогам встречи Геннадий Павлович написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию", - сообщил Аксенов.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала ТАСС, что ранее обращалась в Генпрокуратуру по вопросу выдачи министерством экологии и природных ресурсов Крыма разрешений на вырубку деревьев в Форосском парке. "Я писала запрос Генпрокурору, чтобы была организована проверка по факту того, что ранее были выданы разрешения на вырубку деревьев в Форосском парке", - сказала Поклонская.

Ранее СМИ сообщали о скорой отставке Нараева и назначении на должность министра Поклонской. В понедельник депутат Госдумы опровергла ТАСС информацию о том, что она может занять этот пост.