Кремль не комментирует данные о якобы переходе экс-замглавы Минэнерго Яновского в АП

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Кремль традиционно не комментирует кадровые перестановки до появления официальной информации о них. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном переходе экс-замглавы Минэнерго Анатолия Яновского на работу в администрацию президента России.

"Традиционно, вы же знаете, мы никогда не анонсируем кадровые назначения. Если такое назначение состоится, то, естественно, соответствующий документ будет опубликован", - сказал Песков.

19 июля стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Яновского от должности заместителя министра энергетики.