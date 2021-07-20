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Кремль не комментирует данные о якобы переходе экс-замглавы Минэнерго Яновского в АП

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, если такое назначение состоится, то опубликуют соответствующий документ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Фадеичев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Кремль традиционно не комментирует кадровые перестановки до появления официальной информации о них. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном переходе экс-замглавы Минэнерго Анатолия Яновского на работу в администрацию президента России.

"Традиционно, вы же знаете, мы никогда не анонсируем кадровые назначения. Если такое назначение состоится, то, естественно, соответствующий документ будет опубликован", - сказал Песков.

19 июля стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Яновского от должности заместителя министра энергетики.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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